Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе

Письмо о пользе вакцинации, которое российская императрица Екатерина II во время путешествия в Крым написала генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву, продадут на аукционе. Это первый известный документ о прививочной кампании в России, сообщил РБК со ссылкой на аукционный дом MacDougall’s.

«Между прочими предметами должности <…> одним из главнейших почитаться должен заведение прививания», — говорится в послании императрицы. Екатерина II в этом письме подчеркнула, что без вакцинации Россию ждет «великий вред, особливо в простом народе».

Вместе с этим письмом на торги выставят портрет Екатерины, который написал художник Дмитрий Левицкий. Стартовая цена лота может достигнуть 117 миллионов рублей. Директор аукционного дома MacDougall’s Екатерина МакДугалл заявляет, что подлинность письма подтвердили ученые. По ее словам, это не рядовое послание, а подробное описание процесса вакцинации.

По словам МакДугалл, Екатерина II привилась от оспы одной из первых в России в октябре 1768 года, когда болезнь свирепствовала в Европе. В XVIII веке прививку делали методом вариоляции, когда оспенный материал от больного вводили в разрезы на руке.