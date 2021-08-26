История Екатерины II продолжится на HBO. Великая императрица интересна Западу не просто так

Второй сезон сериала «Великая» про то, как американские продюсеры видят историю Екатерины II, выйдет уже 20 ноября. В нем расскажут о противостоянии императрицы не только с ее супругом Петром III, но и со всем двором и собственной матерью Иоганной.

Первый сезон сериала от HBO про жизнь и правление Екатерины II «Великая» оказался успешным во всем мире, так что уже 20 ноября выйдет продолжение. В новых сериях императрица в исполнении Эль Фаннинг продолжит воевать со своим супругом Петром III (Николас Холт) за престол. Противостоять немецкой принцессе на российском троне будет «вся королевская конница и вся королевская рать» — двор и даже мать героини Иоганна в исполнении блистательной Джиллиан Андерсон.

Сериал-пародия

Сериал «Великая» много критиковали за гипертрофированный юмор и насмешки над всеми мыслимыми аспектами быта и жизни императорского двора. И даже называли антиисторичным — за чернокожих придворных России XVIII века, графа Орлова — индуса и многое другое. Несмотря на это, реальные историки к произведению массовой культуры относятся с долей иронии и понимания.

О том, что никакой исторической правды, за исключением имен главных и некоторых второстепенных героев, от сериала ждать не стоит, говорится в начале каждой серии. Даже на намеки на документальность авторы не претендуют. Довольно посредственный юмор и гипертрофированные в своих пороках и благих порывах герои соответствуют жанру комедийной драмы, в котором сериал и снят.

Тем не менее историк и автор путеводителей по русской истории Александр Мясников в такой подаче материала ничего ужасающего не увидел. Он объяснил «360», что любые исторические искажения в кино, тем более не претендующем на документальность, можно оправдать «степенью талантливости интерпретации».

«Самое главное, что касается любых произведений, — там в любом случае остается право автора все это транскрибировать, но главное, что это привлекает внимание к тому, что была история, были какие-то люди у власти», — уверен он.

Если сериал так или иначе заставит людей самим более подробно заглянуть в историю российской императрицы, это может обернуться некоторой пользой для их кругозора.

Секрет популярности Екатерины II

Причем про Екатерину II снимают очень много различных фильмов как в России, так и за рубежом. В новом театральном сезоне к истории императрицы вернется и Театр оперетты, где снова будут показывать мюзикл «Граф Орлов» об одном из самых известных фаворитов Екатерины Великой и похищении княжны Таракановой.

Историк и доцент Московского государственного областного университета Павел Балдин объяснил популярность Екатерины II еще и тем, что женские образы всегда интереснее для широкой публики, тем более в наше время различных феминистических движений.

«Вокруг женского образа всегда сосредоточено огромное количество каких-то интриг, тайн: и судьба ее мужа, чья жизнь закончилась очень скоротечно, после чего Екатерина заняла престол, и взрослый сын, который, по идее, должен быть наследником престола, а он все еще им не был, и так далее», — уверен Балдин.

Кроме того, эпоху золотого века в России легко показать с эстетической точки зрения — красивые наряды, убранства и архитектура всегда привлекают зрителя больше привычных нам промышленных пейзажей и кровопролитий ХХ века.

К тому же Екатерина Великая правила больше 30 лет — это невероятный срок, там чего только не было. Она много всего натворила, так что пространства для любых разворотов очень много — кто как хочет может сложить из ее жизни любую мозаику Александр Мясников.

Секрет популярности императрицы многие, в том числе и историки, видят в том, что ее личная жизнь неразрывно связана с огромным количеством разнообразных сплетен. В рассказах о Екатерине Великой неизбежно всплывают истории об «интимной комнате», где якобы стоял стол, украшенный половыми органами мужчин и женщин, об обилии любовных связей и многом другом.

Особое внимание всегда привлекает миф о том, что причиной смерти Екатерины II якобы стал секс с конем, в процессе которого у нее произошел разрыв внутренних органов. Эта версия кажется и многим зрителям, и многим авторам куда более занимательной, чем общепринятая — обычное кровоизлияние в мозг. К чести авторов «Великой», скабрезные сплетни о русской императрице не вышли на передний план в сериале.

Новый взгляд

Кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров в разговоре с «360» согласился с историками: женщина у власти, тем более в России, вызывает неподдельный интерес просто как факт, а красивый антураж только усиливает эффект. Принадлежность же Екатерины II к семье немецких герцогов может вызывать отклик у западной аудитории.

«Очень важно, что она все же носительница европейской культуры, как и все монархи, все женщины, приближенные к власти в России. Это все же воспитанники мощных европейских семей, домов, родов — и это очень интересно», — уверен Сокуров.

Но на практике, с сожалением отметил режиссер, на этот аспект жизни русских правителей — их культурные корни — практически не обращают внимания ни кинематографисты, ни продюсеры. Темы, которые поднимают в своих работах современные режиссеры, на взгляд мастера, становятся избитыми и теряют свой шарм.

Это очень интересно исследовать: как европейская практика, европейский образ жизни, европейские мозги, если угодно, прикипают, как начинают располагаться внутри русских характеров, русских пространств Александр Сокуров.

Однообразный ракурс, с которого авторы подобных киноработ о Екатерине смотрят на свою героиню, можно было бы с успехом разбавить тем, как она трансформировалась под воздействием наших реалий.

«Как вообще они помещали в голову, что это не маленькое пространство богатой семьи где-то в Германии, какая-то небольшая земля, а гигантское, огромное государство. Это удивительно», — заключил Сокуров.