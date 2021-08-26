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    26 августа 2021, 18:46

    История Екатерины II продолжится на HBO. Великая императрица интересна Западу не просто так

    Дмитрий Толокевич, Татьяна Струкова

    Второй сезон сериала «Великая» про то, как американские продюсеры видят историю Екатерины II, выйдет уже 20 ноября. В нем расскажут о противостоянии императрицы не только с ее супругом Петром III, но и со всем двором и собственной матерью Иоганной.

    История Екатерины II продолжится на HBO. Великая императрица интересна Западу не просто так

    Первый сезон сериала от HBO про жизнь и правление Екатерины II «Великая» оказался успешным во всем мире, так что уже 20 ноября выйдет продолжение. В новых сериях императрица в исполнении Эль Фаннинг продолжит воевать со своим супругом Петром III (Николас Холт) за престол. Противостоять немецкой принцессе на российском троне будет «вся королевская конница и вся королевская рать» — двор и даже мать героини Иоганна в исполнении блистательной Джиллиан Андерсон.

    Сериал-пародия

    Сериал «Великая» много критиковали за гипертрофированный юмор и насмешки над всеми мыслимыми аспектами быта и жизни императорского двора. И даже называли антиисторичным — за чернокожих придворных России XVIII века, графа Орлова — индуса и многое другое. Несмотря на это, реальные историки к произведению массовой культуры относятся с долей иронии и понимания.

    О том, что никакой исторической правды, за исключением имен главных и некоторых второстепенных героев, от сериала ждать не стоит, говорится в начале каждой серии. Даже на намеки на документальность авторы не претендуют. Довольно посредственный юмор и гипертрофированные в своих пороках и благих порывах герои соответствуют жанру комедийной драмы, в котором сериал и снят.

    Тем не менее историк и автор путеводителей по русской истории Александр Мясников в такой подаче материала ничего ужасающего не увидел. Он объяснил «360», что любые исторические искажения в кино, тем более не претендующем на документальность, можно оправдать «степенью талантливости интерпретации».

    «Самое главное, что касается любых произведений, — там в любом случае остается право автора все это транскрибировать, но главное, что это привлекает внимание к тому, что была история, были какие-то люди у власти», — уверен он.

    Если сериал так или иначе заставит людей самим более подробно заглянуть в историю российской императрицы, это может обернуться некоторой пользой для их кругозора.

    Секрет популярности Екатерины II

    Причем про Екатерину II снимают очень много различных фильмов как в России, так и за рубежом. В новом театральном сезоне к истории императрицы вернется и Театр оперетты, где снова будут показывать мюзикл «Граф Орлов» об одном из самых известных фаворитов Екатерины Великой и похищении княжны Таракановой.

    Историк и доцент Московского государственного областного университета Павел Балдин объяснил популярность Екатерины II еще и тем, что женские образы всегда интереснее для широкой публики, тем более в наше время различных феминистических движений.

    «Вокруг женского образа всегда сосредоточено огромное количество каких-то интриг, тайн: и судьба ее мужа, чья жизнь закончилась очень скоротечно, после чего Екатерина заняла престол, и взрослый сын, который, по идее, должен быть наследником престола, а он все еще им не был, и так далее», — уверен Балдин.

    Кроме того, эпоху золотого века в России легко показать с эстетической точки зрения — красивые наряды, убранства и архитектура всегда привлекают зрителя больше привычных нам промышленных пейзажей и кровопролитий ХХ века.

    К тому же Екатерина Великая правила больше 30 лет — это невероятный срок, там чего только не было. Она много всего натворила, так что пространства для любых разворотов очень много — кто как хочет может сложить из ее жизни любую мозаику

    Александр Мясников.

    Секрет популярности императрицы многие, в том числе и историки, видят в том, что ее личная жизнь неразрывно связана с огромным количеством разнообразных сплетен. В рассказах о Екатерине Великой неизбежно всплывают истории об «интимной комнате», где якобы стоял стол, украшенный половыми органами мужчин и женщин, об обилии любовных связей и многом другом.

    Особое внимание всегда привлекает миф о том, что причиной смерти Екатерины II якобы стал секс с конем, в процессе которого у нее произошел разрыв внутренних органов. Эта версия кажется и многим зрителям, и многим авторам куда более занимательной, чем общепринятая — обычное кровоизлияние в мозг. К чести авторов «Великой», скабрезные сплетни о русской императрице не вышли на передний план в сериале.

    Новый взгляд

    Кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров в разговоре с «360» согласился с историками: женщина у власти, тем более в России, вызывает неподдельный интерес просто как факт, а красивый антураж только усиливает эффект. Принадлежность же Екатерины II к семье немецких герцогов может вызывать отклик у западной аудитории.

    «Очень важно, что она все же носительница европейской культуры, как и все монархи, все женщины, приближенные к власти в России. Это все же воспитанники мощных европейских семей, домов, родов — и это очень интересно», — уверен Сокуров.

    Но на практике, с сожалением отметил режиссер, на этот аспект жизни русских правителей — их культурные корни — практически не обращают внимания ни кинематографисты, ни продюсеры. Темы, которые поднимают в своих работах современные режиссеры, на взгляд мастера, становятся избитыми и теряют свой шарм.

    Это очень интересно исследовать: как европейская практика, европейский образ жизни, европейские мозги, если угодно, прикипают, как начинают располагаться внутри русских характеров, русских пространств

    Александр Сокуров.

    Однообразный ракурс, с которого авторы подобных киноработ о Екатерине смотрят на свою героиню, можно было бы с успехом разбавить тем, как она трансформировалась под воздействием наших реалий.

    «Как вообще они помещали в голову, что это не маленькое пространство богатой семьи где-то в Германии, какая-то небольшая земля, а гигантское, огромное государство. Это удивительно», — заключил Сокуров.