Письма о коронавирусе начали рассылать в Белоруссии. СК ищет хакеров

Хакеры взломали почты учреждений здравоохранения Белоруссии и начали рассылать письма о коронавирусе. Следователи завели уголовные дела и начали поиск неизвестных злоумышленников.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации учреждений здравоохранения», — сообщили в пресс-службе СК Белоруссии.

В начале февраля в полицию пришел глава РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он рассказал, что кто-то взломал почту, которая принадлежит медучреждению. С электронного ящика начали рассылать сообщения со ссылками на вредоносное ПО и информацией о распространении коронавируса. Хакеры несколько раз заходили в почту и удаляли письма.

Второе похожее обращение поступило от руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. По их словам, в центр начали писать люди, которые получали письма злоумышленников и задавали по ним уточняющие вопросы. В этом случае хакеры действовали аналогично, взламывая почту.

Следователи выяснили, что электронные адреса учреждений были зарегистрированы на одном хостинге. Неизвестные получили доступ и приступили к рассылке писем с фейковой информацией. Они пытались убедить людей, что в Белоруссии началось распространение коронавируса, хотя тогда в стране не было заражений.

Правоохранители завели дела о «Несанкционированном доступе к компьютерной информации». Сейчас личности взломщиков устанавливают.

Коронавирус появился чуть более двух месяцев назад в Китае. Число зараженных перевалило за 95 тысяч человек. Врачи не смогли помочь трем тысячам своих пациентов.