Украина заявила о подорожании продуктов из-за цен на энергоресурсы | 360°

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Украина заявила о подорожании продуктов из-за цен на энергоресурсы

СМИ: украинский пищепром ожидает рекордного роста цен из-за повышения стоимости газа

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Украинский пищепром ожидает рекордного роста цен из-за повышения стоимости газа. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Может случиться так, что в отдельных городах не останется ни одного производителя хлеба, и его нужно будет подвозить из соседних населенных пунктов», — рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

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Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует, что из-за дорогого газа могут закрыться не менее 10% хлебозаводов.

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В пресс-службе Гнидавского сахарного завода заявили, что из-за высочайших цен на газ себестоимость сахара сильно вырастет. Но, в отличие от хлеба, дефицит не ожидается.

Мясная и молочная продукция также может прирасти в цене до 10%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, то ее ждет крайне тяжелая зима. Он отметил также, что проблемы могут возникнуть не только из-за ЗАЭС.

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