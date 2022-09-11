Украина заявила о подорожании продуктов из-за цен на энергоресурсы | 360°

Мир 11 сентября 2022, 09:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украина заявила о подорожании продуктов из-за цен на энергоресурсы СМИ: украинский пищепром ожидает рекордного роста цен из-за повышения стоимости газа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский пищепром ожидает рекордного роста цен из-за повышения стоимости газа. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Может случиться так, что в отдельных городах не останется ни одного производителя хлеба, и его нужно будет подвозить из соседних населенных пунктов», — рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

Реклама

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует, что из-за дорогого газа могут закрыться не менее 10% хлебозаводов.

Реклама

В пресс-службе Гнидавского сахарного завода заявили, что из-за высочайших цен на газ себестоимость сахара сильно вырастет. Но, в отличие от хлеба, дефицит не ожидается.

Мясная и молочная продукция также может прирасти в цене до 10%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, то ее ждет крайне тяжелая зима. Он отметил также, что проблемы могут возникнуть не только из-за ЗАЭС.

0 0 0 0 0 0