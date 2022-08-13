Писателя Салмана Рушди подключили к аппарату ИВЛ

Писателя Салмана Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал агент писателя Эндрю Уайли изданию The Guardian.

У британского писателя индийского происхождения серьезные ранения после нападения на него.

«Возможно, Салман потеряет один глаз. Повреждены нервы на его руке. Помимо этого, ему нанесли удар в печень», — рассказал Уайли.

Кроме Рушди также пострадал ведущий мероприятия, в ходе которого произошло нападение.

Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За исполнение указания Хомейни было объявлено вознаграждение в размере трех миллионов долларов.

Причиной ненависти со стороны иранцев стал роман Рушди «Сатанинские стихи», который вышел в свет 1988 году. Произведение вызвало протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Из-за этого романа Рушди много лет скрывался. Однако это не мешало ему несколько раз становиться номинантом престижной Букеровской премии, которую выдают за лучшее произведение на английском языке.

Ранее стало известно, что полиция установила личность напавшего на Салмана Рушди. Представитель полиции штата Нью-Йорк заявил, что нападение на писателя совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.