Мир 28 марта 2023, 17:38 Пираты захватили танкер датской компании в Гвинейском заливе Reuters: пираты захватили танкер датской компании Monjasa в Гвинейском заливе Unsplash

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Пираты в Гвинейском заливе захватили танкер с 16 членами экипажа на борту, принадлежащий датской компании Monjasa. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Злоумышленники напали на танкер, взяв его на абордаж. На данный момент все каналы связи на корабле отключены, члены экипажа укрылись в безопасном помещении», — рассказал представитель компании.

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По данным источника, на танкер напали 25 марта в 225 километрах от берега Республики Конго. Он находится под управлением дубайской компании Montec Ship Management, принадлежащей Monjasa, и зарегистрирован под флагом Либерии. В основном танкер перевозил химикаты и нефть.

«Montec сообщила о происшествии в центр морского сотрудничества, управляемый французскими и британскими военно-морскими силами для поддержания безопасности в Гвинейском заливе», — отметили в компании.

Гвинейский залив стал традиционным местом нападений пиратов, в 2021 году здесь захватили контейнеровоз с шестью членами экипажа.