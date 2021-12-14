Пираты напали на моряков в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе произошло нападение на контейнеровоз с моряками. Пиратам удалось похитить шесть членов экипажа и скрыться в неизвестном направлении. Об этом написало издание Dryad Global.

По сообщениям СМИ, происшествие случилось в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба в Экваториальной Гвинее. О том, как называется судно, никаких сведений пока нет, написало ИА Nation News.

Только за 2021 год Гвинейском заливе пиратам удалось похитить не менее 76 моряков.