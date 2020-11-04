Недалеко от берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на судно под флагом Панамы. По предварительным данным, в нем находились российские и украинские моряки. Сейчас с ними все хорошо, они находятся в безопасности. О пострадавших или погибших данных не поступало.

Во время нападения злоумышленников танкер NEFELI II успел подать сигнал об атаке с помощью системы SSAS, сообщает сайт компании Dryad Global.

«Экипаж, состоящий из граждан России, Грузии и Украины, как считается, в безопасности. Предполагается, что преступники покинули судно», — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что морякам и капитанам нужно быть особо внимательными, проплывая в этом районе. Как правило, в этих местах пираты частенько атакуют корабли.

В начале сентября около Нигерии пираты похитили россиян с грузового судна. Всего на корабле находились 18 человек. В конце октября стало известно об освобождении из пиратского плена трех крымских моряков. Они рассказали, что их каждый день запугивали расстрелом.