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    22 октября 2020, 21:26

    Спасенные из плена пиратов моряки вернулись в Крым

    Артур Блянихов

    В симферопольский аэропорт прилетели крымские моряки Вячеслав Сечин, Валентин Нечай и Алексей Перфильев, которых освободили из пиратского плена. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, моряки вернулись домой благодаря слаженной работе внешнеполитического ведомства РФ, нигерийских властей, института защиты прав человека в России, судовладельческой компании, а также некоторых бизнесменов и частных структур.

    «Аксенов — настоящий человек слова. Сказал и сделал. Не бросил нас, помог. Нас действительно хотели убить. Последний месяц каждый день выводили на расстрел», — признались моряки.