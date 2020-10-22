Спасенные из плена пиратов моряки вернулись в Крым

По данным информагентства, моряки вернулись домой благодаря слаженной работе внешнеполитического ведомства РФ, нигерийских властей, института защиты прав человека в России, судовладельческой компании, а также некоторых бизнесменов и частных структур.

«Аксенов — настоящий человек слова. Сказал и сделал. Не бросил нас, помог. Нас действительно хотели убить. Последний месяц каждый день выводили на расстрел», — признались моряки.