Пилот вертолета Коби Брайанта мог предотвратить падение всего за 12 секунд

Баскетболист Коби Брайант и еще восемь человек погибли при крушении вертолета в Лос-Анджелесе. Как выяснила комиссия, пилоту не хватило всего 12 секунд, чтобы подняться на 30 метров и вывести борт из облаков.

Как пишет ESPN со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности на транспорте США, у рухнувшего самолета не было никаких проблем с двигателем. Специалисты на месте крушения нашли сломанную ветку дерева. Она указывает на то, что лопасти во время удара о землю вращались, а двигатель работал до последнего.

Перед падением пилот Ара Зобаян сообщил диспетчеру, что поднимается на 1219 метров, чтобы выйти из облаков. Но в итоге он поднялся только на 701 метр и не стал дальше набирать высоту.

«Зобаян начал скоростной спуск и повернул налево <…> Он врезался в склон со скоростью более 180 миль в час (290 километров в час) и снижался со скоростью четыре тысячи футов (1 219 метров) в минуту», — сказано в сообщении.

Именно из-за такой огромной скорости он потерял управление. Он мог выйти из облаков всего за 12 минут и избежать этого. Как показали камеры, облачность заканчивалась в 30-ти метрах от той точки, куда Зобаян смог поднять вертолет.

Коби Брайант считается легендой баскетбола. Он играл за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». 26 января он вместе с дочерью Джианной летел на ее тренировку по баскетболу. На борту Sikorsky S-76B находились еще семь человек. Все они погибли. У спортсмена остались жена и три дочери.