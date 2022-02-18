Пилот написал в небе рядом с Украиной слово «расслабьтесь»

Слово «relax» («расслабьтесь») появилось в небе у границы с Украиной. Его «написал» пассажирский самолет Airbus A321 Air Moldova. Сервис Flightradar обратил на это внимание, и поделился фотографией в своем Twitter-аккаунте.

По данным Flightradar24.com, пилот самолета вылетел из Кишинева на один час и 40 минут и приземлился в той же воздушной гавани. Слово «relax» он написал в небе траекторией полета воздушного судна. Ширина «лозунга» составляет 80 миль (128 километров). Слова появилось всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной.

Более 30 тысяч пользователей сервиса наблюдали за передвижениями самолета. Совершить такой маневр пилот решил на фоне сообщений западных источников СМИ о якобы перемещении десятков тактических групп российских батальонов к границе с Украиной.

В последнее время западные СМИ активно публиковали статьи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Подобные заявления российская сторона опровергала. В РФ подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать. Несмотря на это, западные СМИ даже называли дату «вторжения». По их данным, оно было намечено на 16 февраля. Но в этот день ничего не произошло.

В Минобороны Великобритании заявили, что «Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения». Британское ведомство даже разместило схему «вторжения» РФ на Украину. На карте стрелками обозначены две фазы наземного наступления.