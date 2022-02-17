Схему «вторжения» России на Украину опубликовало Минобороны Британии

Минобороны Великобритании разместило в своем официальном Twitter-аккаунте карту направлений ударов при «вторжении» России на Украину.

На карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» стрелками показаны две фазы наземного наступления.

Первая из них, по мнению военных Великобритании, предусматривает «вторжение» на Киев и Днепр со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья, а также с территории Белоруссии на Киев. Вторая — включает в себя движение из Днепра в сторону Винницы, а также из Крыма в направлении Одессы.

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — говорится в комментарии Минобороны Великобритании.

В последние недели Запад активно публиковал материалы о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Российская сторона все подобные заявления опровергала, подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать.

Западные СМИ даже называли дату «вторжения» — 16 февраля. Но никакого «вторжения» не было. Несмотря на это, они продолжили нагнетать обстановку. По их версии, российская армия все еще может зайти в Киев. Пока одни ведут прямую трансляцию из украинской столицы, другие сравнивают российского лидера с Гитлером и прогнозируют последующие нападения.