Pfizer заявила об эффективности на 89% своего лекарства от ковида

Компания Pfizer сообщила, что созданное ею экспериментальное лекарство от коронавируса показало 89-процентную эффективность при испытаниях. Таблетки способны снижать риск госпитализации и смерти. Американский фармгигант намерен как можно скорее подать заявку на получение лицензии на применении лекарства при оказании экстренной помощи.

Как сообщил изданию The Business Insider главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен, человечество находится в шаге от возвращения к обычной и безопасной жизни. Представитель фармацевтической корпорации заявил, что новое лекарство снизит нагрузку на больницы и заметно снижает вероятность гибели от коронавируса.

Новый препарат Pfizer, который компания планирует назвать Paxlovid, представляет собой ингибитор протеазы. Он блокирует фермент, который играет важную роль в репродукции вируса. Препарат будет назначаться вместе с небольшой дозой ритонавира, еще одного противовирусного препарата, который позволит Paxlovid дольше оставаться в организме.

В исследовании лекарства приняли участие 774 совершеннолетних американца. Все они были инфицированы и был риск тяжелой формы течения заболевания. Они принимали две таблетки препарата Pfizer и одну ритонавира каждые 12 часов в течение пяти дней. Был госпитализирован 1% участников исследования. Никто из них не умер. Блестящие результаты заставили Pfizer досрочно прекратить свое исследование.

Возможно, в США вскоре появится еще одно лекарство от COVID-19. Производитель лекарств компания Merck недавно заявила о положительных результатах испытания собственного противовирусного препарата.

Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке получили детскую вакцину Pfizer вместо прививки от инфекционных заболеваний. Все они находятся под присмотром врачей. Аллергических реакций не было. Наблюдалось повышение температуры и покраснение в месте укола.