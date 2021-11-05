Младенцев во Вьетнаме случайно привили от коронавируса

Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от коронавируса, вколов им детский Pfizer вместо пятикомпонентной вакцины против инфекционных заболеваний. Об этом сообщило издание VnExpress.

Вакцины перепутали в медицинском пункте района Куок Оай в пригороде Ханоя. Прививки от коронавируса сделали 18 младенцам в возрасте от двух до шести месяцев. Малышам вкололи вариант вакцины Pfizer для детей и подростков.

Малышей, получивших дозу вакцины, перевели в центральную больницу имени святого Павла. Там их осмотрели ведущие специалисты Национального педиатрического госпиталя. Состояние у всех стабильное, аллергических реакций не фиксировали. У некоторых младенцев поднималась температура, в месте укола возникали покраснения и припухлости.

Минздрав Вьетнама поручил ханойскому департаменту здравоохранения изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных.

Во Вьетнаме от коронавируса вакцинируют детей в возрасте от 12 до 17 лет. Власти страны закупили для этого 20 миллионов доз вакцины Pfizer и 10 миллионов доз кубинской Abdalа. Перед вакцинацией дети должны в обязательном порядке должны пройти обследование. Прививку делают только с согласия родителей или опекунов ребенка.

В США заявили, что готовы начать прививать детей от коронавируса со следующей недели.