Знаменитости 29 ноября 2023, 09:39 Певицу Наргиз заподозрили в финансировании украинской армии Mash: Генпрокуратура проверит певицу Наргиз на финансирование ВСУ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Генпрокуратура России начнет проверку в отношении певицы Наргиз Закировой. Ее подозревают в финансировании ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash.

С требованием о проверке скандальной знаменитости обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По информации канала, он заявил, что Наргиз дискредитировала Россию и ее граждан в соцсетях.

Реклама

По его словам, певица проживает в США и публикует фейковые новости о Вооруженных силах РФ. Бородин напомнил, что артистка в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Красновым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказала, что ей начали «перекрывать кислород» в России и странах СНГ после ее русофобских высказываний. Глава ФПБК добавил, что Наргиз следует признать иноагентом.

Ранее участнице шоу «Голос» Наргиз Закировой закрыли въезд в Россию на 50 лет. В аэропорту Домодедово ей вручили уведомление о том, что она не сможет попасть в страну до 2072 года.

В ноябре блогер Евгений Понасенков* второй раз не смог оспорить статус иноагента. Публицист обратился в Замоскворецкий суд с требованием пересмотра акта проверки Минюста, но получил отказ.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.