Певица Grimеs рассказала о значении имени ее сына от Илона Маска

Канадская певица Grimеs, чье настоящее имя Клэр Буше, родила сына от основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Имя для малыша выбрали необычное — X Æ A-12. И теперь ясно, что оно значит.

Артистка объяснила в Twitter, почему ребенка назвали именно так. Оказывается, в сочетании букв и цифр зашифровано несколько значений.

По словам певицы, X — это неизвестная переменная. Буквы Æ — эльфийский вариант написания аббревиатуры AI. Она означает «любовь и/или искусственный интеллект». А-12, напомнила Grimеs, американский самолет-разведчик. Она назвала его «предшественником нашего любимого воздушного судна SR-17». Кроме того, А — отсылка к любимой песне артистки «Архангел».

Илон Маск тоже отметился в публикации Grimеs, уточнив, что название у воздушного судна SR-71.

Сын у Маска и Grimеs родился 4 мая. Для певицы ребенок стал первым. У основателя SрасеХ уже есть пятеро детей — от первой жены Жюстин Уилсон.