Певец Джон Прайн скончался в США из-за вызванных коронавирусом осложнений

В США скончался автор и исполнитель песен Джон Прайн. Ему дважды вручали «Грэмми», а в 2015 году включили в Зал славы премии. Артисту было 73 года.

Прайн умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Об этом журналу Rolling Stone сообщила семья музыканта.

После возвращения из тура по Европе певцу сделали тест, который показал наличие у него коронавирусной инфекции. Прайна госпитализировали 26 марта в критическом состоянии.

Во вторник 7 апреля артист скончался в медицинском центре Университета Вандербильта в Нашвилле.

Джон Прайн был исполнителем в стиле кантри и фолк. Дважды награжден премией «Грэмми» в номинации «Лучший современный фолк-альбом». В 2015 году вошел в Зал славы «Грэмми». Его композиции исполняли многие известные артисты, в том числе Джонни Кэш и Крис Кристофферсон.

Жертвами коронавируса уже стали многие знаменитости. В возрасте 76 лет умер актер Эндрю Джек, который разработал эльфийскую речь и обучал ей актеров для трилогии «Властелин колец». От COVID-19 на 74-м году жизни скончался футболист Грегорио Бенито. В 70 лет не стало еще одного актера — Марка Блума, сыгравшего в «Крокодиле Данди» и «Свидании вслепую». Ушел из жизни американский музыкант Адам Шлезингер, ему было всего 52 года. За несколько дней до смерти благодарил медиков за работу французский политик Патрик Деведжян.