Певец Джон Прайн скончался в США из-за вызванных коронавирусом осложнений
Прайн умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Об этом журналу Rolling Stone сообщила семья музыканта.
После возвращения из тура по Европе певцу сделали тест, который показал наличие у него коронавирусной инфекции. Прайна госпитализировали 26 марта в критическом состоянии.
Во вторник 7 апреля артист скончался в медицинском центре Университета Вандербильта в Нашвилле.
Джон Прайн был исполнителем в стиле кантри и фолк. Дважды награжден премией «Грэмми» в номинации «Лучший современный фолк-альбом». В 2015 году вошел в Зал славы «Грэмми». Его композиции исполняли многие известные артисты, в том числе Джонни Кэш и Крис Кристофферсон.
Жертвами коронавируса уже стали многие знаменитости. В возрасте 76 лет умер актер Эндрю Джек, который разработал эльфийскую речь и обучал ей актеров для трилогии «Властелин колец». От COVID-19 на 74-м году жизни скончался футболист Грегорио Бенито. В 70 лет не стало еще одного актера — Марка Блума, сыгравшего в «Крокодиле Данди» и «Свидании вслепую». Ушел из жизни американский музыкант Адам Шлезингер, ему было всего 52 года. За несколько дней до смерти благодарил медиков за работу французский политик Патрик Деведжян.