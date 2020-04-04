Пандемия не щадит никого. Знаменитости, ставшие жертвами коронавируса

Жертвами коронавируса в мире стали уже более 50 тысяч человек. Многие знаменитости уже переболели СОVID-19. Многие легко переносят инфекцию, но для кого-то болезнь становится смертельной. Вспоминаем, кто из известных людей стал жертвой коронавируса.

Эндрю Джек, актер

Большую часть своей жизни Эндрю Джек не играл сам, а работал с актерами. Он был преподавателем сценической речи, то есть ставил актерам акцент или произношение, характерное для их персонажей. Например, именно Эндрю Джек помогал Роберту Дауни-младшему выработать голос и манеру речи Чарли Чаплина для главной роли в биографическом фильме Ричарда Аттенборо.

Для трилогии «Властелин колец» Эндрю Джек разработал эльфийскую речь и обучал ей актеров. А для фильма «Троя» он адаптировал речь древних греков и троянцев под современный английский язык.

Однако большинство людей знает Эндрю Джека по одной из трех ролей в его жизни: роли майора повстанцев Калуана Эматта из «Звездных войн». Он умер в возрасте 76 лет.

Грегорио Бенито, футболист

Грегорио Бенито испанские болельщики называли просто Гойо. С 1968 по 1982 год он цементировал оборону мадридского «Реала». Центральный защитник перешел во взрослую команду еще в 1966 году, однако первые два сезона он отыграл в аренде за «Райо Вальекано». Хорошо зарекомендовав себя во второй лиге, Бенито получил право выступать за «королевский клуб».

За все время он сыграл за «Реал» более 400 матчей, вместе со «сливочными» шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а в сезоне-1980/81 сыграл в финале Кубка Чемпионов. Также выступал за сборную Испании, правда, в тот период команда серьезных успехов не добивалась.

В последние годы жизни Гойо страдал от болезни Альцгеймера и скончался от COVID-19 на 74-м году жизни.

Марк Блум, актер

Еще один актер, ставший жертвой коронавируса, — Марк Блум, отметивший 70-летие буквально на прошлой неделе. Несмотря на статус голливудского актера, он в основном играл второстепенные роли.

Наиболее известные фильмы, в которых снимался Блум, — «Крокодил Данди» и «Свидание вслепую», вышедшие на экраны в середине 1980-х. Также Блум играл в сериалах, например, в 30 эпизодах «Моцарта в джунглях».

Адам Шлезингер, музыкант

Адама Шлезингера хорошо знают в Америке, ведь он писал музыку для многих известных фильмов, среди которых «Очень страшное кино», «Маньчжурский кандидат», «Страна чудаков» и «Бейсбольная лихорадка». Кроме того, Шлезингер является автором музыки к некоторым песням Кэти Перри, Ники Минаж и Jonas Brothers.

В 1997 году музыкант был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за заглавную песню к фильму Тома Хэнкса «То, что ты делаешь». Всего за свою карьеру Шлезингеру удалось получить три премии «Эмми» и одну «Грэмми».

Были у Шлезингера и собственные проекты: например, он играл в рок-группах Fountains of Wayne и Tinted Windows. На момент смерти музыканту было всего 52 года.

Патрик Деведжян, политик

От коронавируса не застрахованы даже политические деятели. Патрик Деведжян — французский правый политик, один из ближайших соратников экс-президента Николя Саркози, некоторое время был генеральным секретарем его партии «Союз за народное движение». Несколько раз Деведжян переизбирался на пост мэра Антони. С 2004 по 2005 год являлся министром промышленности Франции.

Кроме того, будучи сыном иммигранта, бежавшего из Османской империи во время геноцида армян, Патрик Деведжян активно боролся за права армянской диаспоры и признание геноцида.

За неделю до смерти 75-летний политик в своем Twitter-аккаунте поблагодарил врачей больницы за добросовестную работу.