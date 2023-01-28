Мир 28 января 2023, 23:11 Петр Павел стал четвертым президентом Чехии — СМИ ТАСС: президентом Чехии избрали Петра Павела, он набрал 58,24% голосов РИА «Новости»

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Президентом Чехии стал отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел. Второй тур выборов прошел в пятницу и субботу, 8 марта Павел сменит на посту главы государства Милоша Земана, сообщил ТАСС.

После подсчета 99,72% голосов, Павел получил поддержку 58,24% избирателей, его соперник Андрей Бабиш набрал 41,75% голосов. Явка избирателей на нынешних выборах составила рекордные 70,31%, сообщило агентство.

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Петр Павел стал четвертым президентом Чехии, первыми с победой его поздравили премьер-министр страны Петр Фиала и президент Словакии Зузана Чапутова.

«Победил [независимый] поддержанный гражданами кандидат, победили [демократические] ценности, которые он олицетворял. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и в экономической сфере», — отметил Фиала.

На первой пресс-конференции Павел заявил, что в качестве президента будет отстаивать интересы чешских граждан вне зависимости от того, голосовали они за него или нет.

Чехия отказалась отдавать немецкие танки Leopard 2 с баланса своей армии на нужды ВСУ. Фиала заявил, что они необходимы для обеспечения безопасности страны.