Мир 24 января 2023, 18:59 Чехия отказалась поставить Украине немецкие танки Leopard 2 Премьер-министр Чехии Фиала: страна оставит Leopard 2 для нужд собственной безопасности РИА «Новости»

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Чехия не намерена отдавать танки Leopard 2 немецкого производства с баланса своей армии на нужды ВСУ. Об этом в интервью агентству DPA сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

Он сделал это заявление после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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«Эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал Фиала.

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Чешский премьер-министр отметил, что речь идет о вооружении, которое Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена». Эта договоренность подразумевает, что восточноевропейские страны поставляют на Украину оружие советского производства и получают взамен технику из ФРГ.

Ранее стало известно, что около 12 стран согласились передать Украине танки Leopard. В совокупности эти страны поставят на нужды ВСУ порядка 100 единиц этой техники. Среди согласившихся — власти Польши, Финляндии, Испании, Дании и Нидерландов.