Мир 31 марта 2023, 09:55 Петиция с призывом вернуть Украине статус ядерного государства набрала всего 430 голосов Петиция о возвращении Украине статуса ядерного государства появилась на сайте Зеленского РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского призвали разорвать Будапештский меморандум и вернуть стране статус ядерного государства. Петиция на его сайте набрала чуть больше 400 голосов.

Владислав Мариненко обвинил Россию и Белоруссию в нарушении соглашения и предложил Украине отказаться от его исполнения. Автор петиции призвал восстановить статус ядерного государства. При этом, по его мнению, киевскому режиму необязательно обзаводиться боеголовками — только провозгласить право ими воспользоваться для защиты своего суверенитета.

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Петицию опубликовали на сайте президента 30 марта. Для того чтобы попасть на стол к Владимиру Зеленскому, она должна набрать 25 тысяч голосов. Пока обращение поддержали только 430 человек.

Тему размещения на Украине ядерного арсенала начали обсуждать давно, но вопрос до сих пор остался в подвешенном состоянии, рассказал «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он предположил, что петицию создали, чтобы дать Владимиру Зеленскому повод обратиться к странам Запада.