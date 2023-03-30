Эксклюзив 30 марта 2023, 23:06 Ядерное оружие для Украины. К чему приведет петиция на сайте Зеленского Военный эксперт Джерелиевский: пропускать разговоры о ядерном оружии для Украины не стоит РИА «Новости»

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского разместили петицию с предложением разместить на территории государства американское ядерное оружие. Для ее рассмотрения главой государства необходимо собрать 25 тысяч голосов. Получить их не так уж сложно, но США должны прекрасно понимать: подобный шаг чреват неизбежным нанесением ответного удара. Вопрос о передаче киевскому режиму ЯО пока повис в воздухе, но пропускать такие заявления мимо ушей точно не стоит.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Военный эксперт Борис Джерелиевский: ответ будет неизбежным

Вы знаете, была информация из украинских источников — трудно ручаться за ее достоверность. Но осенью многие спекулировали тем, что Борис Джонсон, пока он еще оставался премьером [Великобритании], вел переговоры с Зеленским о возможности передачи во временное пользование нескольких ядерных боезарядов.

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Опять же говорю, что достоверность этого материала вызывает некие сомнения, но такие слухи упорно ходили по Telegram-каналам некоторое время. Такая информация точно была.

В любом случае, думаю, что и Великобритания, и США должны прекрасно понимать, что предоставление ядерного оружия даже под чужим флагом, даже под видом украинских разработок чревато тем, что ответный удар будет неизбежно нанесен в кратчайшие сроки.

Мне кажется, что реализация этого плана маловероятна, если они, конечно, совсем с ума не сойдут. [CША] должны понимать, что в случае этого начнется мировая война.

Скорее, это просто акция запугивания некой группы активистов, на которую не стоит сильно обращать внимание, но и пропускать мимо ушей тоже.

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2 Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников: повод для Зеленского

Давно говорят, что на территории Украины могут разместить ядерное оружие. Тут не стоит путать именно с его передачей для дальнейшего использования.

Но вопрос все еще остается в подвешенном состоянии. Скорее всего, не будет он решен и в ближайшее время.

Но то, что его уже достаточно давно открыто обсуждают, остается вне сомнений. Довольно много лет, кстати.

[Необходимые для рассмотрения Зеленским] 25 тысяч голосов, конечно, соберут. Это и будет поводом для того, чтобы Зеленский обратился к странам, чтобы они подумали о такой возможности. Почему бы не обратиться, раз народ попросил.

Однозначного ответа, дадут ли ему оружие, нет. Вопрос останется подвешенным. Так что [западные страны] вполне могут в такую игру поиграть, почему нет.