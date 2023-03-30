Мир 30 марта 2023, 19:57 Петиция о ядерном статусе Украины рассмешила Медведева Медведев предложил россиянам создать петицию о превентивном применении ЯО РИА «Новости»

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Россияне должны создать петицию о превентивном ударе в случае предоставления киевскому режиму ядерного оружия. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Политик отреагировал на новость о петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского с предложением придать стране ядерный статус.

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«Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия», — предложил он реакцию на появившуюся на Украине идею.

Медведев выразил уверенность, что Соединенные Штаты уже готовы предоставить киевскому режиму ядерное оружие.

«Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами», — иронично заметил он.

Раз США поставляют Украине танки и ракеты, добавил Медведев, то и «ядерное оружие свое отдадут».

На сайте президента страны Владимира Зеленского появилась петиция, в которой Украине предложили предоставить статус ядерной державы путем размещения на ее территории американских ракет. По словам автора прошения, с помощью ядерного оружия страна сможет гарантировать себе защиту территориального суверенитета.

Если за 92 дня документ подпишут 25 тысяч украинцев, его внесут на рассмотрение Зеленского, чтобы он поделился развернутым ответом.