30 марта 2023, 19:57
Петиция о ядерном статусе Украины рассмешила Медведева
Медведев предложил россиянам создать петицию о превентивном применении ЯО
Россияне должны создать петицию о превентивном ударе в случае предоставления киевскому режиму ядерного оружия. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.
Политик отреагировал на новость о петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского с предложением придать стране ядерный статус.
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«Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия», — предложил он реакцию на появившуюся на Украине идею.
Медведев выразил уверенность, что Соединенные Штаты уже готовы предоставить киевскому режиму ядерное оружие.
«Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами», — иронично заметил он.
Раз США поставляют Украине танки и ракеты, добавил Медведев, то и «ядерное оружие свое отдадут».
На сайте президента страны Владимира Зеленского появилась петиция, в которой Украине предложили предоставить статус ядерной державы путем размещения на ее территории американских ракет. По словам автора прошения, с помощью ядерного оружия страна сможет гарантировать себе защиту территориального суверенитета.
Если за 92 дня документ подпишут 25 тысяч украинцев, его внесут на рассмотрение Зеленского, чтобы он поделился развернутым ответом.
Владимир Зеленский
Петиции
Дмитрий Медведев
Украина
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