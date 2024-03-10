Мир 10 марта 2024, 13:47 Пескова удивили слова Шольца о якобы несуществующем мирном договоре Украины и России Песков выразил желание расспросить Шольца о мирном договоре России и Украины РИА «Новости»

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Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует рассказать, о чем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и украинский политик Давид Арахамия разговаривали весной 2022 года. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал скандальное высказывание Шольца о мирном договоре между Украиной и Россией в Стамбуле. Немецкий канцлер назвал информацию о согласовании документа «пропагандой».

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«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон», — подчеркнул Песков.

Ранее Шольц опроверг информацию о вмешательстве Белого дома и британского руководства в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. По его словам, срыв диалога между двумя странами произошел по другим причинам.