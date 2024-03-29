Мир 29 марта 2024, 13:29 Песков указал на противоречивость заявления Украины о возможном общении с Россией Песков: слова о возможности общения Киева с РФ противоречат запрету Зеленского Pxhere

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Заявление украинских властей о возможности пообщаться с Россией противоречит запрету президента республики Владимира Зеленского вести переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«[Заявление] абсолютно противоречит запрету кодифицированному для президента Украины вести переговоры с Россией», — отметил он.