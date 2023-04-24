Мир 24 апреля 2023, 18:49 Песков указал на эрозию мировой монополии Запада в информационной сфере Песков: Россия расшатает информационное господство Запада Пресс-служба Кремля

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Россия и страны, заинтересованные в правдивом отношении к себе, смогут расшатать мировую монополию Запада на господство в информационной сфере. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Во время выступления представитель Кремля указал на замалчивание со стороны Запада предыстории сложившейся ситуации на Украине. Песков заметил, что так устроена западная монополия на владение информационными потоками, которая «уже подвергается эрозии».

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«Мы и другие страны, которые заинтересованы правдивом отношении к себе, расшатаем эту западную монополию на господство в информационной сфере», — выразил он уверенность.

Песков также заявил, что страны Запада испытывают ненависть к России, поэтому бросили все силы на борьбу с ней. По мнению Пескова, западная публика стала жертвой, которую оболванили.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что коллективный Запад будет наращивать попытки вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год, написало Nation News.