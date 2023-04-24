Мир 24 апреля 2023, 18:15 Песков сравнил ненависть Запада к России с болезнью Песков заявил, что ненависть Запада к России пройдет, как и любая болезнь РИА «Новости»

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Западные страны охвачены ненавистью к России и бросили все силы на борьбу со страной. Это пройдет, как и любая болезнь, заявил на марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рано или поздно это пройдет, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас такая ситуация», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков назвал западную публику жертвой, которую оболванили и «просто заколдовали».

«Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков допустил, что Запад будет вмешиваться в выборы президента России, которые состоятся в 2024 году. Он отметил, что подобное происходит каждый раз, и обратил внимание на условия нынешней обстановки в мире.

Для срыва выборов в России уже выделили немалые средства, в том числе США.