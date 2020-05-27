Таким мнением сенатор поделился на личной странице в Facebook.

Косачев отреагировал на высказывание посла США в Германии Ричарда Гренелла. Дипломат уточнил, что при помощи новых ограничительных мер против газопровода планируют помещать началу его эксплуатации.

«Зная обычный накал межпартийного противостояния в этот период, можно сказать, русофобия творит чудеса. Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить „кормить бестию“ (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), „в то время как сама недостаточно платит для НАТО“ — высказывание более чем хамское даже для американца», — отметил глава комитета.

По его словам, ранее «министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить „Северный поток — 2“ в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий».

«Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», — заявил Косачев.