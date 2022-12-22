22 декабря 2022, 14:28
Песков рассказал о содержании послания Путина Си Цзиньпину
Песков: послание Путина Си Цзиньпину касалось отношений России и Китая
Послание, которое президент РФ Владимир Путин передал председателю КНР Си Цзиньпину, затрагивало несколько тем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Среди них были, в частности, вопросы двусторонних отношений стран, сообщило РИА «Новости».
В своем послании Путин также затронул международную обстановку, уделил внимание вопросам продвинутого стратегического партнерства России и Китая, уточнил представитель Кремля.
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Песков обратил внимание, что при необходимости Си Цзиньпин может представить ответ на послание президента России. Но стороны и так постоянно находятся в контакте.
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«Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями, и другими мессенджами, которые передаются в ходе рабочих контактов», — пояснил он.
Послание Путина председателю КНР передал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Китай. Его переговоры с Си Цзиньпином прошли 21 декабря в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
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