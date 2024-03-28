Мир 28 марта 2024, 09:09 Песков призвал Дурова принять меры из-за использования Telegram террористами РИА «Новости»

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В Кремле ожидают большего внимания от Павла Дурова к тому, что мессенджер Telegram становится инструментом в руках террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал Life.ru.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный с технологической точки зрения ресурс <…> используется в целях террористических», — сказал представителя Кремля.

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Песков также заявил, что сейчас нет планов по блокировке Telegram.

Команда Дурова начала работать над мессенджером в 2012 году, его запустили год спустя. Летом 2022 года Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире.

Ранее правоохранительные органы нашли группу в Telegram, участников которой вербовали для совершения теракта в Подмосковье.