Мир 20 апреля 2024, 22:00 Песков предупредил, что США придется ответить за конфискацию активов РФ Песков: помощь Украине еще больше обогатит США и разорит Украину РИА «Новости»

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США будут вынуждены ответить за конфискацию российских замороженных активов и их передачу Украине. Об этом в комментарии Life заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это решение США в России прогнозировали и ожидали.

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«Это еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину и сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — подчеркнул он.

Реализация этого плана нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов, предупредил Песков. Инвесторам придется спасать свои средства из этой страны из-за опасений их конфискации.

«Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — подытожил Песков.

Таким образом он прокомментировал решение палаты представителей США одобрить законопроекты об оказании военной помощи Украине и конфискацию замороженных активов России для их передачи Киеву.

По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, передача Украине замороженных средств РФ приведет к дальнейшей эскалации конфликта.