20 марта 2024, 13:04
Политолог Дюрре заявил, что Эрдоган ждет от США компенсаций за отказ от торговли с РФ
На экономике Турции крайне негативно сказывается отказ работать с российскими компаниями, и лидер страны ждет от США каких-то компенсаций за соблюдение санкций. Об этом НСН рассказал турецкий политолог Икбаль Дюрре.
По его словам, только за прошлый месяц товарооборот в Турции упал вдвое. При этом многие местные компании хотят работать с Россией, потому что для них это крайне выгодное сотрудничество. И закономерно ждут от США каких-то гарантий компенсации своих убытков.
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«Турция страдает экономически из-за этого давления властей США. Если Турция не будет торговать в том же объеме с Россией, то логично, что американцы должны компенсировать потери. В этом смысле идут обсуждения и торги», подчеркнул политолог.
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Реджеп Эрдоган
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