Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже

«Такого не было», — заявил Песков.

Ранее Аваков рассказал, что при обсуждении линии разграничения на переговорах в рамках «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский «взорвался», и якобы накричал на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Зеленский «сорвался» на Лаврова во время саммита в Париже — Аваков Подробнее

Позднее, когда Киев не согласился с предложениями Москвы по разводу сил якобы помощник президента Владислав Сурков бросил на стол документы и повысил голос, утверждал Аваков.

Эти события, по словам украинского министра, случились на саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря. В нем помимо Зеленского приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.