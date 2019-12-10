  • Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже

    10 декабря 2019, 19:53

    Анастасия Кукова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о то, что у некоторых участников встречи от российской делегации в Елисейском дворце «сдали нервы». Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».
    Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже

    «Такого не было», — заявил Песков.

    Ранее Аваков рассказал, что при обсуждении линии разграничения на переговорах в рамках «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский «взорвался», и якобы накричал на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

    Зеленский «сорвался» на Лаврова во время саммита в Париже — Аваков

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    Позднее, когда Киев не согласился с предложениями Москвы по разводу сил якобы помощник президента Владислав Сурков бросил на стол документы и повысил голос, утверждал Аваков.

    Эти события, по словам украинского министра, случились на саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря. В нем помимо Зеленского приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.