Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о то, что у некоторых участников встречи от российской делегации в Елисейском дворце «сдали нервы». Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».
«Такого не было», — заявил Песков.
Ранее Аваков рассказал, что при обсуждении линии разграничения на переговорах в рамках «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский «взорвался», и якобы накричал на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
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Позднее, когда Киев не согласился с предложениями Москвы по разводу сил якобы помощник президента Владислав Сурков бросил на стол документы и повысил голос, утверждал Аваков.
Эти события, по словам украинского министра, случились на саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря. В нем помимо Зеленского приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.