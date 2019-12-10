Обстановка во время встречи в «нормандском формате» в Париже была эмоционально напряженной. Во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил главе МИД России Сергею Лаврову, утверждает Арсен Аваков.

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, который стал свидетелем этого эмоционального диалога, пересказал его в интервью журналисту Александру Гордону.

Сенатор Клинцевич назвал глупостью слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова Подробнее

Когда разговор в Елисейском дворце коснулся линии разграничения, президент Украины «взорвался». «Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — якобы сказал Зеленский в адрес Лаврова.

Во время этого же интервью, собеседник Гордона рассказал о том, что якобы «нервы сдали» и у помощника президента России Владислава Суркова. Он, по его словам, бросил на стол бумаги и повысил голос, когда украинская сторона не согласилась с условиями России по разводу сил в Донбассе. Сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «360» назвал историю Авакова с полей «нормандского саммита» очередной глупостью и провокацией. Член комитета Совфеда усомнился в эмоциональной неустойчивости Суркова.

Первые после долгого перерыва переговоры «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже. Важнейшим результатом встречи стало решение об обмене задержанными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.