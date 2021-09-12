Песков объяснил суть и цели интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью белорусскому телеканалу ОНТ. В нем он рассказал об основных вехах сотрудничества Москвы и Минска и о том, что означает интеграция между двумя странами.

Песков подчеркнул, что у Белоруссии и России сохраняются общие угрозы, и действеннее будет разрабатывать на них совместные ответы.

Лидеры обеих стран заинтересованы в том, чтобы выстроить хорошие отношения с Евросоюзом. Вопрос по этому поводу обращен не к Минску и Москве, а к Брюсселю — проявит ли он политическую волю для создания крепких связей.

Между Белоруссией и Россией давно проходит интеграция. Песков подчеркнул: ее суть не в том, чтобы объединить две страны. Цель тесного сотрудничества в том, чтобы повысить уровень жизни людей в обоих государствах, опираясь на опыт каждого из них.

«Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, и то, что диктует логика», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что в теории можно говорить и о политической интеграции. Но только в том случае, если она будет соответствовать интересам и России, и Белоруссии.

В данный момент на повестке обсуждения Минска и Москвы стоят 28 интеграционных программ. Их собираются утвердить уже в ближайшее время, и для этого странам предстоит проделать огромную работу. Эти программы недавно обсуждали Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече в Кремле.