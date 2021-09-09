Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали встречу в Кремле. Ранее российский лидер отметил, что пригласил Лукашенко для подведения итогов формирования программ развития Союзного государства.

Путин подчеркнул, что встреча никак не связана с «текущей политической конъюнктурой» или в грядущими выборами в России.

«Нам надо сверить часы, точки поставить по некоторым вопросам. И дать возможность правительствам в ближайшее время, по-моему завтра они даже уже собираются в Минске, финализировать некоторые договоренности», — отметил он. Выступление российского лидера транслировала «Россия 24».

Александр Лукашенко отметил, что на встрече с российским коллегой они обсудят 28 программ — основные темы и направления их сотрудничества. Это позволит правительствам еще раз рассмотреть их 10 сентября на экспертном и правительственном уровне. По прогнозам главы республики, эти программы могут быть окончательно приняты в конце октября.

«Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы», — подчеркнул Лукашенко.

Владимир Путин также подчеркнул, что странам необходимо выходить из пост-ковидного кризиса и двигаться дальше. Он добавил, что нужно найти дополнительные ресурсы для экономик двух стран. Президент России также добавил, что они находятся на правильном пути.