27 декабря 2022, 17:37
Песков назвал золотые перстни для лидеров стран СНГ сувенирами к Новому году
Песков о подаренных лидерам стран СНГ перстнях: ничего в этом особенного нет
Главы государств и правительств стран СНГ получили в Петербурге перстни с символикой Содружества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аксессуары сувенирами, сообщило РИА «Новости».
«Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет», — сказал представитель Кремля.
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Такой же перстень получил и глава государства Владимир Путин. Однако, по заявлению Пескова, носить его он не будет, в отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко, который тут же надел новое украшение на палец.
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Ранее стало известно, что украшение сделано из желтого и белого золота. На перстне выгравировано слово «Россия», поздравление с Новым годом и даты проведения саммита.
Саммиты
Дмитрий Песков
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