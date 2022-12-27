Власть 27 декабря 2022, 15:25 Раскрыто значение подаренных главам стран СНГ колец на неформальном саммите в Петербурге «Пул Первого»: на подарочных кольцах для глав стран СНГ написали слово «Россия»

Читать 360tv в

Кольца, которые подарили президенту РФ Владимиру Путина и другим лидерам стран СНГ во время неформального саммита СНГ в Петербурге, имеют символ Содружества. Об этом написал белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

На каждом из колец написано слово «Россия», а также поздравление с Новым 2023 годом. На ободке подарка выгравированы даты саммита.

Реклама

Каждое украшение сделано из желтого и белого золота. Из желтого отлили символ Содружества и написали поздравления, белое идет по краям. Презент сразу же надел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Реклама

Саммит проходит в Петербурге, он начался 26 декабря. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении.

Утром 27 декабря в Русском музее прошел неформальный завтрак Путина и Лукашенко. Лидеры приехали туда на одной машине — Aurus.