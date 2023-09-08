08 сентября 2023, 14:48
Евросоюз заявил о работе над перезапуском зерновой сделки
Стано: ЕС возобновил усилия по работе над возрождением зерновой сделки
Евросоюз продолжил работать с международными партнерами с целью перезапуска зерновой сделки. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщил ТАСС.
Он отметил, что европейские страны выразили готовность выполнить требования России для возвращения страны в черноморскую инициативу.
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«Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку», — сообщил Стано.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организовать выполнение условий России для продолжения зерновой сделки. Он предложил заключить соглашение на основе четырех принципов, реализация которых приведет к выполнению всех требований страны.
Турция также продолжила диалог с Россией по возобновлению черноморской инициативы. МИД государства связывался с ООН и украинскими властями для обсуждения перезапуска зерновой сделки, сообщило издание RT.
Россия
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Экономика
зерновая сделка
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