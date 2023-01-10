Мир 10 января 2023, 04:03 Первый запуск космических спутников из Британии на орбиту оказался неудачным Virgin Orbit: первый запуск космических спутников с территории Британии провалился Unsplash

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Модифицированный самолет Boeing-747 с ракетой-носителем LauncherOne американской компании Virgin Orbit вечером 9 января поднялся в воздух на юго-западе Великобритании. Запуск осуществили для вывода девяти спутников на околоземную орбиту, передал телеканал Sky News.

Ожидалось, что на высоте 10,5 км над Атлантическим океаном будет выпущена ракета LauncherOne. Она должна была вывести на орбиту Земли военные и гражданские спутники. Однако что-то пошло не так.

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«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию», — сказано в заявлении Virgin Orbit в Twitter.

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Это был первый в истории Великобритании запуск спутников с территории страны. Но он провалился, как и предыдущие попытки. Первое испытания носителя состоялось весной 2020 года. Тогда у LauncherOne не заработали двигатели.

Согласно замыслу конструкторов, ракета длиной более 21 метра способна ускоряться до 28,1 тысячи километров в час. Она может вывести на орбиту спутники массой до 500 килограммов.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о желании государственной корпорации изготавливать по спутнику каждый день.