Наука 17 ноября 2022, 08:44 Роскосмос сообщил о планах изготавливать по спутнику в день Гендиректор Роскосмоса Борисов заявил о намерениях увеличить производство спутников Роскосмос

Читать 360tv в

Роскосмос собирается нарастить изготовление спутников до одного в день. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Это будет возможно после перехода на серийное производство уже с 2026 года. Для этого потребуется коренная перестройка всей отрасли, подчеркнул он.

Реклама

«Сейчас мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день», — заявил Борисов.

Реклама

Основным инструментом решения этой задачи станет федеральный проект «Комплексное развитие космических информационных технологий» («Сфера»). В его основе — пять орбитальных группировок связи и пять новых группировок дистанционного зондирования Земли на базе малых космических аппаратов.

Сейчас оборот космической индустрии в мире составляет около 469 миллиардов долларов.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сказал, что «окончательный сценарий» судьбы Международной космической станции еще не определен. Станцию даже могут превратить в «космический музей».