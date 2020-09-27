Первый вылечившийся от ВИЧ неизлечимо заболел раком

Рак крови в последней степени обнаружили у американца Тимоти Рей Брауна, который первым в истории смог вылечиться от ВИЧ. Еще 12 лет назад ему пересадили костный мозг, чтобы избавить от болезней.

Операция тогда прошла удачно. Браун смог одолеть как ВИЧ, так и лейкемию, сообщает Associated Press. Но сейчас он заявил о рецидиве рака. 12 лет назад американцу пересадили костный мозг от донора, у которого была редкая естественная устойчивость к вирусу СПИДа.

Сейчас Тимоти Рей Браун живот в хосписе в Калифорнии и получает доступное лечение. Рак вернулся к нему в 2019 году и сильно распространился по телу.

Ранее стало известно, что российским ученым удалось создать синтетическое соединение, которое повышает эффективность химиотерапии при лечении рака шейки матки. На его основе можно создать лекарство нового поколения, причем не только от рака. Соединение беспрепятственно попадает в клетки организма и повышает чувствительность раковых образований к химиотерапии. Кроме того, снижается выживаемость раковых клеток.