Российские ученые создали соединение, повышающее эффективность химиотерапии

Российским ученым удалось создать короткие фрагменты ДНК, которые восстанавливают чувствительность к химиотерапии при раке шейки матки. На их основе могут быть созданы лекарственные препараты нового поколения.

Разработкой соединений занимались Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН. Научый сотрудник лаборатории Олег Марков рассказал ТАСС, что ранее основной проблемой считалась эффективная доставка лекарств внутрь клетки. В ходе исследования удалось выяснить, что устойчивые к химиотерапии клетки рака шейки матки при воздействии на них соединений восстанавливают чувствительность к препарату.

«Потенциально такой подход позволит значительно увеличить эффективность применяемой химиотерапии», — добавил заместитель заведующего лаборатории химии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Максим Купрюшкин.

Новые синтетические соединения не только легко проникают в клетки, но также могут снижать виживаемость раковых опухолей. Они действуют на генетическом уровне. В дальнейшем эту технологию можно будет использовать для создания препаратов и от других болезней.