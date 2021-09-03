Первый лайнер после возобновления внутреннего воздушного сообщения в Афганистане не смог вылететь в Мазари-Шариф из Кабула из-за технических проблем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Ранее представитель афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines Тамим Ахмади рассказал агентству France-Presse о возобновлении внутренних рейсов. По его словам, авиационный регулятор и «Талибан»* дали разрешение начать прерванное воздушное сообщение в Афганистане. Талибы* приостановили внутренние рейсы в стране несколько дней назад. Они собирались проверить техническое состояние аэропорта в Кабуле, из которого проходила эвакуация войск, граждан и дипломатов государств Запада после захвата сторонниками движения «Талибан»* власти в республике. Сейчас талибы* формируют новое правительство южноазиатской страны, которое возглавит руководитель политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. В президентском дворце готовят церемонию утверждения состава талибского* Кабинета министров. *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.