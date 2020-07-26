Первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?» умер в США

Телеведущий и актер Реджис Филбин, который стал первым ведущим американской версии программы «Кто хочет стать миллионером?», скончался в США.

О смерти актера 25 июля сообщила его семья, пишет ABC News. Филбину было 88 лет. Отмечается, что мужчина скончался в ночь на субботу. До своего 89-летия он не дожил месяц.

Реджис Филбин известен как ведущий многочисленных популярных шоу в США. Его пребывание в эфире американского телевидения превышает 17 тысяч часов. Именно за это Филбин даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо этого, ведущий имеет за плечами шесть премий «Эмми». Кроме того, он был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.

Соболезнования в связи со смертью Филбина выразил и президент США Дональд Трамп. В своем сообщении в Twitter глава Белого дома назвал Филбина «фантастическим человеком» и своим другом.

Накануне стало известно о смерти музыканта Питера Грина, который стоял у истоков создания британско-американской группы Fleetwood Mac. Ему было 73 года. По словам родных, музыкант скончался во сне.