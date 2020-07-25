Умер создатель группы Fleetwood Mac Питер Грин
Стоявший у истоков создания британско-американской группы Fleetwood Mac музыкант Питер Грин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на заявление его семьи, которое огласили адвокаты.
По словам родных, музыкант скончался во сне. Информацию о дате прощания и похоронах объявят позднее.
Гитарист Питер Грин вместе с барабанщиком Миком Флитвудом создали группу Fleetwood Mac в 1967 году. Музыкант стал автором хита Albatros.
Грин покинул группу по состоянию здоровья в 1970 году. Врачи диагностировали у него шизофрению и назначили электрошоковую терапию.
В этом году музыканты Дэвид Гилмор из Pink Floyd, Билли Гиббонс из ZZ Top и гитаристы Джонни Лэнг и Энди Фэйрвезер Лоу выступили на сцене лондонского театра Palladium. Свой концерт они посвятили раннему творчеству группы Fleetwood Mac и ее основателю Питеру Грину.