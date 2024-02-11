Мир 11 февраля 2024, 23:00 Первый в мире человек умер от нового вируса в США Mash: первый в мире человек умер от вируса аляскапокс в США Freepik

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Впервые человек скончался из-за нового вируса аляскапокс на полуострове Кенай в США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предположительно, причиной заражения могла быть кошка, жившая вместе с мужчиной. Как рассказали в администрации Аляски, погибший был преклонного возраста и много болел, поэтому постоянно наблюдался у врачей.

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Медики решили, что у пациента оспа, ведь симптомы были схожи: покраснения, увеличенные лимфоузлы, высокая температура тела и ослабление иммунитета. После его кончины специалисты повторно изучили результаты анализов.

В крови пациента обнаружили AKPV — он же alaskapox. Появление вируса зафиксировали в 2015 году. До этого случая им переболели только пятеро пациентов и заболевание не доходило до летального исхода.

По предварительным данным специалистов, сначала вирус появился у крупного скота, потом передался грызунам, а от них болезнь перешла к домашним кошкам.

Ранее издание The Guardian сообщило, что при глобальном потеплении человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые таятся в вечной мерзлоте Сибири. Ученые уже зафиксировали штаммы «микробов Мафусаила», или так называемых зомби-вирусов.