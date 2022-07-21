Первый случай заражения полиомиелитом выявили в США впервые за 40 лет

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил о первом подтвержденном случае полиомиелита. Положительный результат оказался у мужчины из города Рокленд. Телеканал CNBC со ссылкой на данные Центров контроля и профилактики заболеваний сообщил, что это первый случай заболевания в США с 1979 года.

Представители департамента здравоохранения штата потребовали от медицинских бригад сообщать про все случаи заболевания, если они обнаружатся.

По предварительным данным, заражение произошло за пределами США. Исследователи выяснили, что в анализах пациента обнаружили вирус второго типа. Обычно его используют в пероральных вакцинах от полиомиелита.

Этот препарат содержит ослабленный штамм, который в редких случаях способен размножаться, а его носитель — становиться опасен для окружающих. Такой вид вакцины в США уже не используется много лет. Американцам делают прививки шприцами в руку или ногу препаратом, в котором используется неспособный к делению возбудитель.

Из-за первого выявленного случая власти потребовали от жителей всего штата провести вакцинацию детей от полиомиелита перед началом учебного года.

Это не первый случай обнаружения полиомиелита в мире за последние годы. В Великобритании следы вируса нашли в канализации Лондона. Возбудителя выявили на станции очистки сточных вод. Специалисты предположили, что там он мог оказаться от недавно привитого человека.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков заявил, что в ближайшие 10−20 лет вспышек полиомиелита ожидать не стоит, а эпидемические случаи после вакцинации происходят редко.