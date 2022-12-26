Мир 26 декабря 2022, 16:49 Первый случай заражения амебой-«мозгоедом» подтвердили в Южной Корее KDCA: в Южной Корее зарегистрировали первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера freepik

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Первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, поедающей мозг человека, зарегистрировали в Южной Корее. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Инфекцию нашли у пациента, умершего от менингита головного мозга. Он четыре месяца жил в Таиланде, вернулся в Южную Корею 10 декабря, а через 11 дней скончался. У пациента наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи. Специалисты провели дополнительные тесты, которые и выявили у умершего заражение амебой-«мозгоедом».

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Как именно он получил инфекцию, пока неизвестно. Чаще всего это происходит при контакте с загрязненной водой: она попадает в организм через нос и затем проникает в мозг. Болезнь развивается быстро, поэтому важно обнаружить ее вовремя. Амеба может вызвать как менингоэнцефалит, так и инфекцию головного мозга.

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Летом "поедающая мозг" амеба убила в США ребенка, искупавшегося в реке Элкхорн.