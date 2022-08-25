Первый случай оспы обезьян выявили в Бразилии у собаки
Минздрав штата Минас-Жерайс в Бразилии заявил о первом случае оспы обезьян у собаки
Бразильские власти сообщили о первом выявленном случае оспы обезьян у собаки. Животное живет вместе с заболевшим хозяином. Об этом рассказали в Минздраве штата Минас-Жерайс.
Ведомство заявило, что получило данные о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки. Об этом написало РИА «Новости».
Первые симптомы оспы появились у человека 3 августа, а у его питомца — 12 августа. На теле собаки обнаружили корки и пустулы. Ветеринар, обследовавший животное, принял решение сделать анализ на оспу.
Сейчас бразилец и его питомец находятся в изоляции дома. Человек чувствует себя хорошо, собака — тоже.
Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание животных и человека. Его признаками являются общая интоксикация, лихорадка, появление экзантемы.
Ранее стало известно, что первый случай одновременного заражения ковидом, оспой обезьян и ВИЧ зафиксировали у итальянца.